Возлюбленная Пикассо нашла нового хозяина

Картина испанского художника Пабло Пикассо "Сидящая женщина" (1949) продана на аукционе Christie's в Лондоне за 13,4 миллиона долларов. Это полотно стало самым дорогим лотом торгов серии "Импрессионизм и модернизм". Итоговая сумма продажи превысила верхнюю планку оценочной стоимости почти на 1,6 миллиона долларов. Холст "Сидящая женщина" относится к одному из ключевых периодов творчества Пикассо. В качестве натурщицы мастеру позировала его возлюбленная Франсуаза Жило - в период написания картины пара ожидала скорого появления на свет дочери Паломы. Еще одно полотно Пикассо – "Женщина с собакой" (1962) – "ушло с молотка" за 10,9 миллиона долларов. Работа, на которой изображена вторая жена художника, Жаклин Рок, вместе с их афганской борзой по кличке Кабул, не выставлялась на публике с 1973 года – с тех пор она находилась в частной коллекции. Тем временем, главная "жемчужина" аукциона – шедевр Пьера Огюста Ренуара "Купальщица" (1888), оценочная стоимость которого составляла от 18 до 28 миллионов долларов, не нашла своего покупателя. Своего рода сенсацией прошедших торгов стала продажа картины "Гигантские дни" (1928) бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Финальная стоимость произведения превысила оценочную почти в девять раз, составив 11,3 миллиона долларов. Полотно с "совмещенным" изображением обнаженной женщины и облаченного в костюм мужчины стало воплощением творческого поиска художника, который в тот период был сосредоточен на исследовании взаимосвязи между эротикой и насилием. Суммарная выручка по результатам аукциона, на который в общей сложности было выставлено 71 произведение искусства, составила 145 миллиона долларов.