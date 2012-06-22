Чарли Шин станет президентом Америки

На что будет похожа страна под управлением Чарли Шина? Надеемся, на что-то приличное. Впрочем, президентом Америки он станет только в кино. Режиссёр Роберт Родригес сообщил в твиттере, что взял Чарли Шина на роль президента в фильме "Мачете убивает". Сложно представить "дядюшку Чарли" президентом, но если он будет действовать строго по сценарию, то что-нибудь да получится. "Мачете убивает" выйдет на экраны в 2013 году и станет продолжением фильма "Мачете", который в 2010 году пользовался большой популярностью.