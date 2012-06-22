Hermes обвиняют в сжигании любимых сумок Виктории Бекхэм и Ирины Шейк

На днях креативный директор Mulberry Эмма Хилл в интервью британской газете Telegraph дала понять, что французская марка Hermes сжигает свои сумки: Никто не может придраться к качеству их сумок. Мой друг, который работает в Hermes, сказал, что в случае нахождения даже самого мельчайшего дефекта сумки изымаются из продажи и сжигаются - компромисса нет. Нам вместе с Викторией Бекхэм, Ириной Шейк и другими фанатками сумок Hermes, остается надеяться, что, если это правда, то они попадают в лучшее место - в сумочный рай.