Билл Клинтон выступил на «Каннских львах»

Экс-президент США Билл Клинтон прочитал речь на «Каннских львах», сообщает Advertising Age Он выступил на фестивале рекламы в качестве одного из спикеров семинара «Как реклама может построить лучший мир?» Согласно сообщению, бывший президент США выступил на семинаре в качестве основателя организации Clinton Global Initiative, занимающейся проблемами глобального изменения климата. Президент Grupo ABC Низан Гуанес участвует в работе организации в Бразилии. Как стало известно, Клинтон выступил с речью, посвященной проблемам глобального потепления и политике. Основная идея его речи заключалась в том, что современные возможности коммуникации, в частности, в области рекламы, могут изменить мир к лучшему. Политик также назвал свою любимую рекламу - из тех, что претендуют на награду фестиваля. Ею оказался ролик из серии рекламных клипов телевещательной компании DirecTV «Избавься от кабельного», в котором эксцентричная дочь героя выходит замуж за татуированного мужчину. Также Клинтон рассказал о проблемах глобального потепления, вызванных современной энергетикой, и о том, насколько люди дезинформированы относительно этой проблемы. Говоря о политике, Клинтон выступил в защиту Греции, заявив, что, несмотря на ухудшение репутации этой страны, она в состоянии преодолеть финансовый кризис.