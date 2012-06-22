В Италии возобновятся поиски останков Моны Лизы

Во Флоренции 29 июня возобновятся раскопки захоронения Лизы Герардини, которая, как считается, позировала для "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Как сообщает ANSA, на вторую стадию исследований выделено 110 тысяч евро. Поиски захоронения Герардини инициировал профессор Сильвано Винчети, который сейчас занимает пост председателя Национального комитета по укреплению исторического и культурного наследия. Первые раскопки продолжались с апреля по декабрь 2011 года, после чего у исследователей закончились деньги. Во время первых раскопок ученые обнаружили женский скелет. Однако исследователи потом установили, что найденные кости на 200 лет "старше" Лизы Герардини. Ученые полагают, что Герардини надо искать на территории бывшего монастыря Святой Урсулы во Флоренции. В частности, такого мнения придерживается историк Джузеппе Палланти, который в одной из книг учета умерших нашел запись, что она похоронена именно там. Лиза Герардини была женой флорентийского купца Франческо дель Джокондо. К выводу, что именно она позировала да Винчи, пришел знаменитый итальянский ученый XVI века Джорджо Вазари, автор "Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих". По другим версиям, моделью для живописца могла быть дочь миланского герцога Бьянко Сфорца; кроме того, некоторые считают, что Леонардо изобразил самого себя.