Гэри Олдмен снялся в рекламной кампании Prada

Первый снимок новой рекламной кампании Prada с участием Гэри Олдмана, Гаррета Хедлунда, Уиллема Дефо и Джейми Белла мы с вами уже видели - настала очередь оценить полную рекламную кампанию. В свежих снимках фотограф Дэвид Симс продолжил взятый курс: все четверо позируют на драматичном багровом фоне и без тени улыбки на лицах. Строгие силуэты, благородные цвета и сдержанность в деталях - такой предстает осенне-зимняя коллекция марки. На показ, к слову, модный дом тоже пригласил голливудских звезд: тогда по подиуму прошлись также Эдриан Броуди и Тим Рот. Выбор актеров в качестве моделей был не случаен: все они, по мнению Prada , являются модными иконами, несмотря на то, что принадлежат к разным возрастам. Кстати, до нынешней четверками лицами бренда выступали актеры Майкл Питт и Тоби Магуайер.