На Джона Траволту опять подали в суд

Джон Траволта оказался в центре очередного скандала. В этот раз на него и его адвоката Мартина Сингера подал в суд некий Роберт Рэндолф. Он является автором книги “You’ll Never Spa in This Town Again”, посвященной его предполагаемым встречам с Траволтой. Рэндолф обвиняет актера и его юриста в том, что в 2010 году они распространяли ложные сведения о его умственном состоянии. По словам Роберта, это было сделано для того, чтобы публика не покупала его мемуары. Лишь сейчас, когда вокруг имени Траволты разгорелся гей-скандал, писатель подал иск о защите чести и достоинства. Сколько именно Рэндолф требует денег с Джона и Мартина, не уточняется. Сингер уже отреагировал на иск Роберта и назвал его “абсурдным”. “Чтобы оценить степень доверия к Рэндолфу и его смехотворному иску, достаточно взглянуть на его собственные утверждения, которые опубликованы на его сайте. Рэндолф пишет, что у него “травма мозга”, и ему приходится заново его “тренировать”, – говорится, в свою очередь, в заявлении пресс-агента Траволты. Там также отмечается, что обращение Роберта в суд – это абсурд. Ну что же, посмотрим, чем закончится эта история.