Мария Шарапова и Серена Уильямс на пре-пати Уимблдона

Вчера в Лондоне состоялась традиционная пре-пати Уимблдонского турнира, которую, конечно, не могли пропустить звезды тенниса - Мария Шарапова, сестры Винус и Серена Уильямс и другие звездные гости. Вечеринка накануне старейшего и наиболее престижного теннисного состязания прошла в саду на крыше Kensington Roof Gardens, и в честь этого красавицы-спортсменки с радостью принарядились. Мария Шарапова выбрала белоснежное платье со шлейфом, вышитое пайетками, алые босоножки Roger Vivier и белый клатч Alexander McQueen (часть фото с Машей вы уже могли видеть в блогах). Первая ракетка мира призналась, что очень любит Лондон и с радостью поблагодарила британского дизайнера Антонио Берарди, создавшего ее платье. На зеленой дорожке блистали и сестры Уильямс - пятикратная победительница Уимблдонского турнира Винус Уильямс и ее не менее известная младшая сестра Серена. Девушки, на этот вечер забыв о соперничестве, дружно обнимались и демонстрировали фотографам свои элегантные наряды. Турнир в Уимблдоне стартует уже 25 июня, а главными фаворитами букмекеров среди женщин являются наша соотечественница Мария Шарапова и Серена Уильямс. Что ж, Марии, вернувшей себе недавно звание первой ракетки мира после победы на Открытом чемпионате Франции, предстоит защитить свой титул, ну а мы будем, конечно, болеть. ФОТО