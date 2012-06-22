Джонни Депп расстался с Ванессой Паради из-за скуки

22 июня 2012, 14:10

Очередной виток слухов о том, почему расстались Джонни Депп и Ванесса Паради – держитесь, такого теперь будет много. Итак, источники уверяют, будто Джонни расстался с Ванессой из-за скуки. “Джонни больше не хотел быть с Ванессой, – говорят эти тайные агенты. – Они уже каждый пошел своей дорогой, Джонни захотел стать свободным и попробовать нечто новое. Ему до безумия было скучно с Ванессой, их отношения делали его несчастным. Искра, что была между ними, угасла, ничего не осталось. Джонни просто хочет получить от жизни большего и уверен, что Ванесса тоже заслуживает быть счастливой. У него нет никакого скандального романа и он не собирается его заводить, у него нет планов начать какие-то другие отношения – он просто хочет снова повеселиться. Джонни не мог долго скрывать такое положение дел, ему было тяжело притворяться и устраивать весь этот фарс, так что теперь, когда все знают, он чувствует себя гораздо легче”. То есть, выражаясь проще, “седина в бороду – бес в ребро” – если верить слухам, конечно. Никакой вам Амбер Херд или Робин Баум – мужчине под пятьдесят просто захотелось “повеселиться” и “попробовать что-то новое”. Те же инсайдеры настаивают, что такие мысли посещают Джонни как минимум год. “Он пытался избавиться от всего этого уже давно”, – вот их слова. При этом, конечно, Джонни не монстр и будет уделять внимания двоим детям столько, сколько потребуется. “Не думайте, Джонни не уходит от детей. Он их обожает больше всего на свете и собирается ежедневно присутствовать в их жизни”. Однако есть и другие источники, которые уверяют, что часть байки насчет “у него нет никаких романов” не совсем верна. Так, по их сведениям, у Деппа за последние время были многочисленные романы, включая пресловутую Робин Баум. И что с Робин-то у него все гораздо ближе и продолжительнее, так как они много времени проводят вместе. “Робин дважды разведена, у нее есть ребенок, но у них с Джонни какая-то безумная связь, которая выходит за рамки профессиональной, – говорят инсайдеры. – Они много путешествуют вместе, между ними точно есть некий флирт”. При этом Ванесса, по словам источников, знала о таких неуставных отношениях мужа с пресс-агентом, но ничего не могла поделать. “Ей все время говорилось, что эти отношения – рабочие”. Поклонники Джонни Деппа до сих пор не могут поверить в случившееся и выдвигают версии в духе теорий заговора. Так, русскоязычный фан-сайт актера предполагает, что развод Деппа и Паради – фиктивный с целью уйти от налогов. Джонни, действительно, с прошлого года внезапно заговорил в интервью о том, что во Франции у него возникли налоговые проблемы, что он как гражданин Америки попал под двойное налогообложение и ему придется отдать едва ли не все, что он заработал. Поэтому вполне вероятно, что Депп “разводится” с женой, отдает ей 160 млн долларов “откупных” – и таким образом “переписывает” имущество на супругу, чтобы налоговики не отняли. Схема, известная всем нам в России благодаря разгулу криминала в 90-х. В качестве доводов поклонники приводят весьма странный способ объявить о расставании пары – Робин Баум заявила об этом всего одному изданию. К тому же месяц назад Джонни и Ванесса активно опровергали эти слухи, а пару месяцев назад счастливые отдыхали на совместной яхте. Настораживает и довольный вид детей пары – мы видели фотографии Лили и Джека, и они не похожи на страдающих из-за развода родителей. Сами актеры тоже выглядят на фото довольно безмятежно, к тому же Ванесса занялась покупкой дома в Малибу и не планирует возвращаться во Францию. В общем, поклонники уверены, что развод – это фикция, и через пару лет нам надо ждать “возвращения блудного сына”. Мы бы, конечно, только “за”, но, помнится, пару лет назад многие из нас точно так же ждали возвращения Хита Леджера к премьере “Темного рыцаря”… Поживем-увидим.

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