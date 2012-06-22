«Серебряную калошу» патриарха подведут под уголовную статью

«Единая Россия» решила вступиться за верующих, оскорбленных последними скандалами с Pussy Riot и премией «Серебряная калоша». Парламентарии перепишут Уголовный кодекс так, чтобы организаторам премии можно было выдвинуть обвинение в разжигании ненависти по религиозному признаку. Изменения внесут в статью 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Депутат Алексей Журавлев рассказал «Известиям», что поправки сделают ее более конкретной и позволят выдвинуть обвинения, например, организаторам премии «Серебряная калоша». Если поправки будут приняты, организаторам «калоши» светит либо штраф в 300 тыс. рублей, либо от одного до двух лет лишения свободы. Напомним, накануне премию за самые сомнительные достижения в сфере шоу-бизнеса присудили патриарху Кириллу, что верующие сочли оскорблением своих религиозных чувств. Сейчас парламентарии работают над текстом поправок и будут готовы их внести в начале осенней сессии. Но концептуально единороссы уже определились. Журавлев пояснил, что сейчас статью 282 толкуют слишком широко, поэтому под ее действия попадают совсем не те, кто по-настоящему разжигает вражду между конфессиями. — Эту статью часто применяют к активистам русского патриотического движения, в то же время действия, подпадающие, по нашей логике, под возбуждение вражды и ненависти, идут по другой статье, — рассказал Журавлев «Известиям». Он привел в пример процесс над панк-группой Pussy Riot, которых сулят по статье «Хулиганство», хотя, по мнению парламентария, действия девушек — это именно разжигание ненависти по религиозному признаку. За все время действия этой статьи было осуждено около 320 человек, большинство из них — участники акций русских патриотических движений. — «Серебряная калоша», которая была вручена патриарху, — это чистой воды 282-я, здесь надо ужесточать наказание, — возмущен Журавлев. — Пускай думают, что они делают. В очередной раз патриарх подвергся нападкам именно из-за своей патриотической позиции. Для многих православных это является оскорблением их религиозных чувств. У организаторов «Серебряной калоши» предложения депутата вызвали недоумение. Ведущий скандальной премии Михаил Шац, услышав о том, что номинацию патриарха могут признать уголовным преступлением, даже не нашелся, что сказать. — Это, конечно, не моя премия. Всё это очень странно, — сказал Шац «Известиям». — Можно оценивать по-разному, но к религиозной ненависти это имеет меньше всего отношения. {1} Но в РПЦ уверены, что чувства верующих были оскорблены. Протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что оскорбление православных святынь и патриарха не менее опасное преступление, чем оскорбление по национальному признаку, осквернение могил или национального флага. — Такие символические преступления имеют своей задачей поменять власть в обществе — унизить одних и возвеличить других. Это может привести к гражданскому противостоянию и поставить общество на грань тотальной гражданской войны, — заявил Чаплин «Известиям». Он уверен, что люди, разжигающие религиозную вражду, должны почувствовать всю суровую силу закона, а не отделываться штрафами.