Азаров пожаловался на тяжелую и скучную работу министра

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что работа министра является непростой, тяжелой и скучной «Но вы знаете, что министр - это на самом деле скучная работа, по большому счету. Я сам министром работал, знаю, что говорю. Непростая, тяжелая, скучная работа», - заявил он в ходе церемонии вручения правительственных наград молодежи. Перед этим премьер спросил у сидящих в зале, хочет ли кто-то из них стать министром финансов, но желающих не нашлось. Затем Азаров поинтересовался, хочет ли кто-то быть министром культуры, на что в зале нашелся единственный желающий, которому он пообещал предложить работу в этой сфере, и, если он покажет свою состоятельность. Кроме того, министр отметил, что очень хотел бы, чтобы молодежь стала достойной сменой. «Рано или поздно мы же отойдем от управления страной, и я хотел бы, чтобы на смену нам пришли не болтуны, не демагоги, которые, к большому сожалению, в нашей стране приходили к власти, и ничего хорошего для страны не сделали, а я хотел бы, чтобы на смену нам пришла талантливая молодежь, знающая цель, знающая, что надо делать, обладающая ответственностью перед обществом», - сказал Азаров. Фото: president.gov.ua