Блейк Лайвли стала лицом парфюма Gucci

Марка Gucci совсем скоро выпустит свой новый парфюм Première, чье название отсылает к одноименной линии одежды компании. Аромат вдохновлен шиком старого Голливуда, а вот его лицом стала представительница молодого поколения - Блейк Лайвли. По мнению бренда, Блейк как никто отражает основную идею парфюма: Это аромат для красивой, успешной, уверенной в себе женщины, которая наслаждается каждым моментом, где бы она ни была - на красной дорожке или на ужине в кругу семьи. Блейк удивительно красива и она любит моду, ей присуще чувство стиля. Несмотря на то что она очень молода, она очень уверенна в себе, знает, как себя подать, знает, как и когда нужно выглядеть дивой. Блейк тоже рада сотрудничеству с компанией: Gucci - один из крупнейших брендов. Я всегда внимательно следила за ним, потому что он олицеворяет силу и власть. Съемки рекламной кампании парфюма уже состоялись, но, увы, оценить их пока нельзя, как и сам аромат - его презентуют в конце июля в Велкиобритании, а мировые продажи начнутся в августе.