В Нью-Йорке похитили картину Сальвадора Дали

Из одной из галерей на Манхэттене в Нью-Йорке украли картину Сальвадора Дали «Дон Хуан Тенорио», стоимость которой составляет, по разным оценкам, около $150 тыс. О краже полотна стало известно только сейчас, несмотря на то, что она проихошла в прошлый вторник, 12 июня. Камеры видеонаблюдения галереи зафиксировали мужчину в рубашке в клеточку, который вошел в галерею с черной сумкой. Через некоторое время человек снова попал в зону видимости камер, неся в руках сумку с картиной. Полиция предлагает всем, кто имеет информацию о похищенном произведении искусства, связаться с представителями правоохранительных органов.