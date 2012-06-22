Кейт Бекинсейл рассказала о драке с Джессикой Билл

В преддверии выхода на экраны её очередной совместной работы с мужем - режиссером Леном Уайзманом ("Другой мир", "Другой мир 2: Эволюция") кинокартины "Вспомнить всё" 38-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл появилась в коротком топе-тельняшке и бикини на обложке нового журнала Women's Health . Для съемок Кейт и фотограф Джеймс Уайт отправились на природу. Короткие шорты, шелковые топы, солнце и легкий ветер - вот рецепт создания прекрасной фотосессии для летнего номера журнала. В интервью Women's Health Кейт рассказывает о занятиях спортом и съемках в фильме "Вспомнить всё": О нелюбви к спорту в детстве Я никогда не была спортивным ребенком. Никто не говорил: "Я должен быть в команде Кейт". Я тогда считала, что если ты ходишь в спортзал, то ты странный. Никто, кого я знала тогда в Лондоне, не ходил туда. О решении начать заниматься йогой Я устала, что фотографы делают снимки того, как делаю приседания с мячом, и стала заниматься йогой. О драке с Джессикой Бил на съемках "Вспомнить всё" Это не похоже на обнаженное порно, напоминающую борьбу в грязи в баре. Это настоящая схватка! Драться с женщиной не похоже на борьбу с мужчиной. Было много таких моментов, как "Я не сделала тебе больно? Ой, извини! Нет, это моя вина". О взрослении Жизнь просто идет своим чередом. Я думаю, что сейчас я есть кто я есть.