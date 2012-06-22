Cобчак перестала скрывать роман с Яшиным

Телеведущая Ксения Собчак перестала скрывать отношения с оппозиционером Ильей Яшиным. 30-летняя Ксения Собчак и 29-летний Илья Яшин – новая пара. В своем микроблоге Twitter Яшин опубликовал фотографию записки Ксении Собчак, в которой она называет Илью своим «любимым человеком». Записка с подписью Собчак была адресована следователю, который допрашивал молодого оппозиционера по поводу митингов. «Алексей, пожалуйста, не сажайте моего любимого человека в тюрьму…» – гласит документ. Напомним, что недавно лидеры оппозиции были вызваны на допросы в Следственный комитет. Также в их квартирах прошли обыски, а Ксению еще и лишили загранпаспорта, сделав ее невыездной. Илья Яшин и Ксения Собчак познакомились на митинге 4 февраля. Тогда Ксения разместила в соцсети фотографию Ильи с подписью «Самый симпатичный оппозиционер – это он». Слухи о романе Ксении Собчак и Ильи Яшина появились в марте, в разгар протестного движения. Первой о любовных отношения оппозиционеров рассказала светский обозреватель Божена Рынска. «Итак, резюмируем: в коллекции Ксении Собчак появился Илья Яшин. От этого альянса ждешь бешеной энергии. Илья Яшин – не унылое мудрило, о которое можно вытереть ноги. Полетят искры, пух и перья. А как же Капков?» – написала в своем ЖЖ Божена Рынска. Журналистка – яростная противница режима Владимира Путина и частый гость московских митингов, во время которых она внимательно следит не только за выступлениями оппозиционеров, но и за тем, что происходит за кулисами протестов. Кстати, Божена Рынска сама не раз становилась жертвой политических «репрессий». Недавно на девушку завели уголовное дело. После президентских выборов, на которых победил Владимир Путин, пара стала практически неразлучной. Ксения Собчак и Илья Яшин вместе ездили в Астрахань поддерживать Олега Шеина, начавшего голодовку в знак протеста против фальсификации мэрских выборов в этом городе, а также стали рупорами оппозиции во время акции «ОккупайАбай». Незадолго до начала протестного движения Ксения Собчак считалась девушкой Сергея Капкова, руководителя департамента культуры Москвы. Сергей устроил Ксении шикарный праздник в честь ее 30-летия в одном из ресторанов столицы 5 ноября. Потом Собчак рассказывала, что Капков сопровождал ее на многотысячном митинге 10 декабря на Болотной площади. После этого пара нигде вместе не появлялась.