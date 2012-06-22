Депутату Тимошенко подожгли огромный яблоневый сад

В Винницкой области депутату Теплицкого райсовета от "Батькивщины" Виталию Магере подожгли яблоневый сад площадью 40 га, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу облорганизации партии. После того, как Магера обратился с заявлением в милицию, злоумышленники во второй раз подожгли сад. "На этот раз пострадали молодые саженцы на площади 1,9 га", - говорится в сообщении. В пресс-службе МВД области сообщили, что сегодня в милицию поступила информация сначала от МЧС о пожаре на участке, где горела трава, а затем - обращение от пострадавшего лица. Сотрудники милиции выезжали на место. Проводится проверка. Магера является руководителем районного избирательного штаба Объединенной оппозиции.