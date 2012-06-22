Кароль с семьей передумала переезжать в трехэтажный коттедж

В загородном доме Тины Кароль, под Киевом, в селе Зазимье, в полную силу идет ремонт. И уже к концу года сюда можно будет заселяться. Но ТСН-Особливе выяснила потрясающую новость: Кароль с семьей уже передумала переезжать в новое жилище. Вроде, после завершения строительства, свой коттедж звезда выставит на продажу. Об известной будущей соседке в поселке знают все. И этим гордятся. Даже когда кто-то решает здесь продать участок среди преимуществ в объявлении указывает звездное соседство. Построенный трехэтажный коттедж на 40-ка сотках певице подарил муж Евгений Огир. Его нужно было только украсить. Но крестьяне рассказывают: переезжать Кароль не спешит. Она сама занимается дизайном и меняла его уже дважды. Крестьяне признаются - наблюдая за этим участком, можно узнать, когда у Тины Кароль есть деньги, а когда нет. С начала лета, как видно по всему, дела у певицы пошли вверх - здесь поселилась охрана, у дома появился асфальтированный тротуар, строители работают почти круглосуточно. Им платят вовремя зарплату и они всегда в настроении. Дом стоит на холме и, говорят крестьяне, поэтому все окна покрывают специальным покрытием, чтобы невозможно было увидеть, что внутри. Обустройством территории пока никто не занимается - во дворе горы досок, мешки с мусором и все заросло сорняками. По проекту на заднем дворе будет бассейн, а рядом с ним гостевой домик. Но несмотря на большое строительство, крестьяне Кароль не завидуют. Ее дом почти на дороге, возле оживленной трассы, рядом заправка. А еще, говорят старожилы: на этом месте никто долго не задерживается. Дом сменил четырех хозяев. Когда-то здесь стоял дом одинокой женщины. Она никогда не была замужем, не имела детей и в селе ее все боялись. А когда во дворе прорвало воду, которая впадает в реку Десна - здесь заговорили о нечистой силе. Теперь в поселке говорят, что продавать дом собирается и их звездная соседка. ТСН-Особливе выяснили - для продажи время неудачное и за свою недвижимость сейчас певица может выручить не более полумиллиона долларов.