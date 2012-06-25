Волочкова попала в ДТП

Авария произошла около 15:00 в районе поселка Верхньобаканський. ДТП с участием двух машин - BMW и Land Rover - произошло на дороге в Геленджик, куда балерина и направлялась.Балерина Анастасия Волочкова со спутником ехала на BMW, когда со второстепенной дороги выехал автомобиль Land Rover и допустил столкновение с BMW по касательной. При столкновении машин балерина разбила голову и ударилась спиной. В субботу она написала в своем микроблоге: "Не могу писать .. Извините. Дикая боль. Была страшная авария ...". Прибывшая скорая помощь, после чего Волочковой и ее спутнику было наложено несколько швов. Госпитализация, как пишут полицейские, не понадобилась, хотя, возможно, попав в аварию обратятся к врачам позже. В Геленджике должен был пройти заключительный концерт тура Анастасии Волочковой.