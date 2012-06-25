У короля Испании обнаружилась в Бельгии внебрачная дочь

У короля Испании Хуана Карлоса Первого, возможно, есть незаконнорожденная дочь в Бельгии, сообщают местные СМИ. Речь идет о 46-летней жительнице пригорода бельгийского Гента Ингрид Сартьо (Ingrid Sartiau). Как утверждают СМИ, любовная связь между Хуаном Карлосом и матерью Ингрид произошла во Франции, где женщина работала гувернанткой в одном из домов местной знати. "Десятилетия спустя, увидев по телевизору короля Испании, мать Ингрид воскликнула: "Этот человек - твой отец!", - пишет бельгийская Le Soir. Курьезность истории заключается в том, что судьба свела Ингрид с 56-летним уроженцем Барселоны Альбертом Солой (Albert Sola), который также считает, что он является незаконнорожденным ребенком Хуана Карлоса. Это на 91% подтвердил лабораторный анализ совместно сданной ими крови. По информации СМИ, Альберт Сола теперь намерен потребовать от короля Испании провести "тест на установление отцовства". Пресса в этой связи отмечает, что король Испании известен своими любовными похождениями на стороне. Официально у Хуана Карлоса и королевы Софии трое детей - принцессы Елена и Кристина и принц Фелипе.