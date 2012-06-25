Мадонна стерилизует гримерные после своих концертов

Какие только причуды не устраивают звезды: то деньги просят у фанатов за автограф, то предъявляют организаторам концертов невыполнимый райдер. На этот раз Мадонна зашла еще дальше - источники утверждают, что у певицы паранойя по поводу того, что хотят украсть ее ДНК. Выяснилось, что во время своего гастрольного тура MDNA она даже наняла специальную бригаду по стерилизации помещений, чтобы очистить гримерные и номера в отелях от любых следов своего пребывания. К тому же она отказалась от встреч с поклонниками на выступлениях и заявила, что бэкстейдж допускаются только непосредственно члены ее коллектива. Только недавно мы сокрушались, что за кулисы концерта Мадонны можно попасть за две тысячи фунтов, а теперь и вовсе фанатам вход запрещен. Концертный промоутер Альваро Рамос заявил: Мы должны предпринять чрезвычайные меры безопасности. В конце концов, это все для того, чтобы защитить ее и создать наиболее комфортные условия для певицы. Я все понимаю, но, согласен, порой это чересчур. Мадонна также лично следит за тем, чтобы только ее персонал оборудовал все гримерные комнаты, чтобы исключить возможность появления скрытых камер. А сколько еще всего придется проверить бдительным сотрудникам поп-королевы - ее турне продолжается: посетив Израиль, Турцию, Италию и Испанию певица направляется в это воскресенье в Португалию.