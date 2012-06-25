Дочь экс-вице-президента США Дика Чейни женилась на подруге

Дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни Мэри вступила в брак со своей давней подругой Хизер По. Пара узаконила свои отношения в американской столице, где однополые браки были разрешены в 2009 году. "Мэри и Хизер были преданы друг другу много лет, и мы рады, что им удалось воспользоваться возможностью узаконить отношения. Мэри, Хизер и их дети - очень важные и любимые члены нашей семьи, и мы желаем им счастья", – говорится в заявлении Дика Чейни и его жены Линн. У Мэри и Хизер двое детей: сын Сэмюэл и дочь Сара. "Очень счастлива сообщить, что мы с Хизер сегодня официально (по крайней мере, в Вашингтоне) поженились. 20 лет с нашего первого свидания", – сообщила Мэри. О нетрадиционной сексуальной ориентации младшей дочери Чейни, которой сейчас 43 года, стало известно еще во время первой кампании ее отца в 2000 году. Мэри всегда открыто говорила о том, что является лесбиянкой. Именно она родила Сэмюэла и Сару, хотя об обстоятельствах их рождения ни она, ни Хизер По не распространялись. Сейчас однополые браки узаконены в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Вашингтон (с июня 2012 года), а также в столичном округе Колумбия. С начала следующего года закон, разрешающий однополые браки, вступит в силу в Мэриленде. Согласно данным последних соцопросов, идею легализации гей-браков поддерживают 50% американцев. Против узаконивания таких браков выступают 48% респондентов.