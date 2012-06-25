Маргерита Миссони вышла замуж

Наследница модного дома Missoni Маргерита Миссони и гонщик Евгенио Амос в конце прошлого года объявили о помолвке, и вот сегодня, наконец, состоялась свадебная церемония. Первой нам сообщила радостную новость блогер ylsyls. Молодые люди обвенчались в небольшой церкви в Брунелло, в Италии, а затем отправились на праздничное торжество. Среди приглашенных были только самые близкие родственники и друзья, в том числе знаменитый фэшн-фотограф Марио Тестино и главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани. Маргерита выбрала классическое подвенечное платье белого цвета, дополнив образ роскошной длинной фатой (к сожалению, имя дизайнера пока неизвестно!). Голову новобрачной украсила диадема, а в руках она держала нежный букет. ФОТО