Самый сильный человек Украины разбился насмерть

Самый сильный человек в Украине Юрий Малько разбился на мотоцикле в Комсомольске Полтавской области. Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ Полтавской области, 23 июня в 21:10 спортсмен на мотоцикле "Хонда" совершил наезд на велосипедистку, которая внезапно начала пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности своего маневра. Чтобы избежать ДТП, спортсмен направил мотоцикл на бордюр. При этом он все же задел велосипедистку. В итоге Малько погиб, велосипедистка получила ушиб правого коленного сустава и доставлена в больницу. Малько официально признан сильнейшим человеком Украины. В 2011 году он сдвинул с места и протащил на расстояние в 8 метров состав из 22 вагонов, в результате чего был зафиксирован абсолютный рекорд. Общий вес поезда составил около 500 тонн.