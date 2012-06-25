Премьеру Греции прооперировали глаза

Премьер-министр Греции Антонис Самарас, назначенный на этот пост в среду, не приедет на саммит Евросоюза, так как он выздоравливает после операции на сетчатке глаза. Операция была сделана в субботу и прошла успешно. Помимо Самарса, проблемы со здоровьем испытывает и министр финансов Василис Рапанос, госпитализированный из-за жалоб на самочувствие. Греческая пресса сообщает, что визит инспекторов ЕС, ЕЦБ и МВФ, который должен был начаться в понедельник, отложен до июля, передает Русская служба ВВС. Главной темой двухдневного саммита ЕС, который откроется в четверг в Брюсселе, будет кризис в еврозоне. В 2010 году Греция получила первый пакет экстренной помощи от ЕС на 110 млрд евро. В этом году ЕС и МВФ согласились предоставить Греции еще 130 млрд евро. ФОТО