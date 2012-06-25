Оксана Марченко заметно поправилась

Всегда подтянутая роскошная Оксана Марченко, удивила публику. На очередном отборочном туре шоу «Х-фактор» Оксана появилась коротких шортах, подчеркнувших полноту ног. Возможно, Марченко попросту выбрала неудачный наряд..... С другой стороны, мы не раз видели обнаженные ножки телеведущей и подобного не отмечали. Марченко в детстве хотела быть врачом и имела проблемы с поведением (ФОТО) Марченко показала оголенную грудь в прямом эфире (ФОТО) Телеведущая Марченко будет менять образ каждый месяц (ФОТО) Марченко: "У меня достаточно трудная жизнь" (ФОТО)