Пэрис Хилтон стала диджеем

Пэрис Хилтон – знаток клубной жизни, причем девушка может не только веселиться на танцполе, но и сводить пластинки как заправский диджей. В этом смогли убедиться гости Pop Music Festival, который прошел на выходных в Сан-Паулу. Пэрис, как это ни странно, впервые стояла за диджейским пультом. К выступлению она готовилась задолго и в интервью признавалась, что не может дождаться концерта: "Мне не терпится попробовать себя в роли диджея, выступить перед тысячами людей. Я в клубной жизни с 15 лет, это то, что мне всегда нравилось и что я бесконечно уважаю. Поэтому я очень рада сделать новый шаг на этом пути и поделиться моей работой с миром". Кажется, дебют прошел удачно: зрители тепло приняли блондинку и ее сет. А уж костюм Пэрис (экстравагантый корсет и чулки-"обманки") и вовсе сорвал овации.