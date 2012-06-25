Жизель Бундхен не любят коллеги

Вряд ли имя Дэвида Ганди мгновенно рисует в памяти обывателя лицо и список заслуг британского манекенщика, зато рекламу знаменитого аромата Dolce & Gabbana Light Blue, где Дэвид на фоне лазурного неба сжимает в объятиях девушку-модель в белоснежном бикини, вспомнят многие. Впрочем - так же, как и снимки, на которых загорелый красавец с мускулистым торсом, прислонившись к стене и устремив в даль томный вгляд, демонстрирует белые боксеры той же марки. Просим любить и жаловать! Тем более, что у Дэвида Ганди, помимо красивого лица и великолепного тела, есть и другой повод для гордости. У него есть собственное мнение! Им он любезно поделился с журналистами, рассказав о трудностях пути к славе профессионального манекенщика. Исчтоники этих трудностей - не кто иной, как коллеги женского пола. С Жизель мы не ладим. С глазу на глаз мы не видимся, мы ссоримся, и работать друг с другом нам не нравится. Я не в состоянии найти общий язык с человеком, который все принимает, как должное, и думает, что он какой-то особенный. В действительности такой переход на личное – результат сумасшедшего успеха девушек-моделей. А это - ни больше ни меньше - вызов для для всех моделей-мужчин в лице Ганди. Еще бы! У парней в модельном бизнесе по сравнению со слабым полом и гонорары ниже, и почета меньше, да и летать первым классом, ко всему прочему, не приходится. Дэвид пожаловался на половую дискриминацию в модельном бизнесе: За парную фотосессию для рекламной кампании девушка-модель получает в четыре раза больше, чем мужчина. Как это можно объяснить? Лично я рассуждаю так: одна фотосессия, две модели, гонорар - пополам! Женщина - не последний враг мужчины-модели. Знаменитые представители того же пола – еще одна угроза для манекенщика: Дэвид Бекхэм, Джуд Лоу и Брэд Питт тоже снимаются в рекламе в качестве моделей. Ну что тут можно сказать? - Нам и так несладко. Так не отбирайте наш хлеб, ребята! Справедливый и искренний крик души Дэвида – неожиданность для модельного бизнеса. Знаменитости действительно нередко появляются в рекламе, чем препятствуют успешной работе профессиональных, не еще не известных всему миру моделей. Кейт и Наталья работают великолепно. Спору нет. А как насчет Дэвида Бэкхема? Что если футболист оставит шмотки и сосредоточится на футболе, а манекенщик будет рекламировать белье? В действительности мы, конечно, скрещиваем пальцы и надеемся, что Дэвид Бэкхем никогда так не поступит, что не мешает нам узреть истину и в словах другого Дэвида - Ганди. И, кстати, Дэвида Ганди в белье мы хотим видеть, пожалуй, даже чаще, чем Дэвида Бекхэма.