Николь Ричи выпускает свой аромат

Звезда реалити-шоу, дизайнер и писатель Николь Ричи добавила еще одну строчку в свой послужной список — отныне она издает свой собственный аромат под названием Nicole. Основа композиции была навеяна ароматами из детства, в том числе вдохновлена парфюмерными предпочтениями ее матери, которые Николь описывает как сочетание масел и лосьонов. Первые ноты аромата — это сочная ежевика и горький апельсин, в его сердце — золотая амбра, марокканская роза, ландыш, папирус, а на стадии полного раскрытия Nicole можно услышать ноты чувственного кашмира, сандалового дерева, пачули и ванили. Флакон духов выполнен в стиле ар-деко: тем самым Николь хотела подчеркнуть суть аромата — женственного, чувственного, но не слишком девичьего. Выход парфюма запланирован на сентябрь.