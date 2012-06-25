Виктория Бекхэм воссоединится со Spice Girls

Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) прилетела в Лондон чтобы присутствовать на дебютном показе мюзикла Viva Forever, который состоится во вторник. Говорят, что придут все участницы группы Spice Girls. Представитель Виктории Бекхэм сообщил, что ей не терпится встретиться с подругами по группе: Она бы никогда не пропустила такое событие и ждёт с нетерпением встречи с остальными девушками. Этот мюзикл - важный для них момент. Это будет эмоционально. Мюзикл, в котором будут звучать хиты Spice Girls, рассказывает о маме с дочкой, которые попадают в шоу-бизнес, начиная с шоу-талантов. Среди его продюсеров - бывший менеджер Spice Girls. Встреча участниц группы, которые не собирались вместе с 2008 года, должна решить ещё один важный вопрос: будут ли Spice Girls выступать на открытии Олимпиады в Лондоне. Ранее говорилось, что Виктория наотрез отказалась снова выходить на сцену. Однако, вдохновившись мюзиклом, посвящённом в том числе и ей, возможно, она передумает?