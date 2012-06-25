Чарли Шин решил уйти из кино

Скандальный актер Чарли Шин собрался завершить карьеру в кино и посвятить себя семье и детям. Актер сообщил журналистам, что съемка в сериале «Управление гневом» станет его последней, сообщает Вести.ру со ссылкой на Ace Showbiz. «Покинув этот бизнес, я планирую посвятить остаток дней просмотру футбола и прогулкам в парке. И, конечно, общению со своими близкими. С окончанием съемок в «Управлении гневом» я уйду на покой», - отметил он. «За более чем 30 лет съемок я понял, что в мире есть гораздо больше вещей, которым стоит себя посвятить. Помимо кино. Моя жизнь превратилась в настоящую телевизионную мечту. Многие хотели бы быть на моем месте, но не все понимают, насколько это непросто. Я очень устал носить чужие маски, произносить написанный кем-то текст и жить в придуманном другими мире», - добавил Чарли Шин. У Чарли Шина есть 26-летняя дочь от первого брака, еще две девочки – от второго, и двухлетние сыновья-близнецы – от третьего. За год до своего увольнения из сериала «Два с половиной человека» и сопутствовавших этому скандалов Чарли Шин был признан самым высокооплачиваемым актером в мире.