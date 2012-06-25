Мэл Гибсон целуется на улице с молодой брюнеткой

Папарации сфотографировали 56-летнего Мэла Гибсона, целующегося с неизвестной молодой брюнеткой прямо на улице. Последнее время Мэл совершенно не скрывает, что его тянет к девушкам помоложе, особенно к брюнеткам. Встретив эту загадочную даму в бирюзовом наряде, Гибсон бросился к ней с распростертыми объятиями и поцеловал довольно не невинно. До встречи Гибсон шел, держа во рту сигарету, но увидев магнит попритягательнее тут же избавился от табачного изделия, чтобы как следует поцеловать свою знакомую.