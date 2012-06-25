Моника Белуччи появилась в новой рекламе Dolce&Gabbana

Бьянка Балти и Моника Белуччи снова встретились на съемочной площадке рекламной кампании для итальянского фэшн-бренда Dolce&Gabbana. И на этот раз к ним присоединилась еще одна знаменитая красавица – Бьянка Брандолини Д` Адда. Для кампании осень-зима 2012 дамы вновь перевоплотились в членов большой и шумной итальянской семьи. Мы словно видим их фотоальбом (кстати, нашел его в сети блогер Mickey_Mouse) – здесь и праздник, и ссоры, и шумное застолье, и все это, разумеется, в нарядах от Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Запечатлел действо фотограф Джампаоло Сгура, не в первый раз сотрудничающий с дизайнерским дуэтом. Надо сказать, что, разумеется, и Моника, и обе Бьянки чудо как хороши, но по-настоящему колоритны второстепенные персонажи съемки: разбитные мальчуганы, жизнерадостные старички и полные достоинства и неистребимого огонька в глазах пожилые женщины.