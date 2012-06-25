Джоли и Питт хотят пожениться в Англии

Если верить слухам, Анжелина Джоли и Брэд Питт планируют устроить свадьбу в Великобритании. пара уже прикупила там недвижимость, к Олимпиаде готовит светский прием – и сплетники подозревают, что это все репетиция пышного торжества. Инсайдеры доносят, что пара хочет устроить пышную, но тайную церемонию в Виндзоре, а затем улететь оттуда на частном самолете на юг Франции в свой замок Мираваль, где и устроить уже семейный праздник. “Они всегда хотели провести официальную часть тайн – для семьи и детей, – сплетничают источники. – Зарегистрируются в Виндзоре, там же, где расписывались Чарльз и Камилла, Элтон Джон и Дэвид Ферниш“. Такое желание скрепить узы брака в Англии продиктовано, мол, тем, что Энжи и Брэд борются за разрешение однополых браков, а в Англии такие прецеденты уже есть – и поэтому парочке по душе именно эта страна. Также Британия объясняется банальным удобством: Джоли сейчас снимается там в картине “Малефисент”. “Это просто будет легче сделать без шума именно в Англии, – продолжают источники. – Они еще до конца не определились с датой, но уж точно не хотят устраивать шумихи”.