Келли Осборн продолжает худеть

Келли Осборн, решив похудеть, еще ни разу не отступила от цели. Даже начав встречаться с шеф-поваром известного ресторана, она держит вес под контролем. Многие опасались за талию Келли Осборн (Kelly Osbourne), когда узнали, что девушка встречается с шеф-поваром известного ресторана. Но желание похудеть оказалось сильнее тяги к сладкому. И даже стабильные отношения – самый опасный период, когда девушка растворяется в любви и перестает ограничивать себя во всем, – не отразились на весе Келли. Она по-прежнему стройна и даже продолжает худеть. С тех пор как Келли была пышечкой, многое изменилось, даже внешне девушка стала выглядеть иначе: появились легкость, изящество, сексуальность. Да и мужчин в ее жизни теперь гораздо больше. Келли встречалась с манекенщиком Люком Ворролом (Luke Worrall). Он, правда, оказался не в себе и променял ее на девушку, которая в прошлом была мужчиной. Келли нашла утешение в объятиях музыканта Роберта Дэмиани. С недавних пор ее все чаще встречают в компании шеф-повара знаменитого ресторана Мэтью Моссхарта, который, кстати, является родным братом лидера группы The Kills Элисон Моссхарт. Пара познакомилась на свадьбе топ-модели Кейт Мосс (Kate Moss) и гитариста Джейми Хинса (Jamie Hince). Похоже, новая любовь вдохновила Келли на новые подвиги. Она продолжает худеть и теперь выглядит совсем миниатюрной. Самое время остановиться!