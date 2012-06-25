Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламе Pinko

Длительным и прочным отношениям Наоми Кэмпбелл и марки Pinko могла бы позавидовать самая образцовая супружеская чета. Черная пантера стала любимой моделью бренда уже несколько лет назад, но взаимные чувства супермодели и итальянской марки по-прежнему не утихают. Наоми Кэмбелл с завидным постоянством появляется в рекламе Pinko. Новая русская красавица выступила главной героиней и в съемке новой рекламной кампании осенне-зимней коллекции Pinko 2012-13. Горячей новостью стали первые кадры пока не обнародованной фотосессии.