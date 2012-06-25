Елизавета II и ее семья не приехали в Киев на матч Англия-Италия

О ходе четвертьфинального матча Чемпионата Европы по футболу Англия - Италия придворная служба держала в курсе королеву Елизавету II. Воскресный матч из Киева смотрели ее внуки - принц Уильям, болельщик "Астон Вилла", и его брат принц Гарри. "С 2005 года принц Уильям является почетным председателем Английской ассоциации по футболу, так что вполне естественно, что королева заинтересована ходом матча", - рассказал представитель СМИ из Букингемского дворца. В субботу, 21 июня, принц Уильям праздновал свое 30 - летие и передал капитану Стивену Джеррарду свои пожелания успеха. Никто из членов королевской семьи или правительства не приехал в Киев, демонстрируя тем самым неодобрение со стороны здешней власти обращения с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Неофициально заявили, что приедут в Варшаву в четверг, если Англия пройдет в полуфинал и сыграет против Германии. В течение нескольких дней в Англии наблюдался повышенный спрос на авиабилеты в Польшу, который прекратился после поражения от Италии в серии пенальти. Четвертьфинал неплохо всколыхнул британскую экономику. Супермаркеты сообщили о росте продаж пива и еды - этот уикенд оценивают в 50 миллионов фунтов. В последний раз Англия играла в четвертьфинале Чемпионата Европы в 1996 году, когда была его хозяином. Напомним, сборная Англии в четвертьфинальном матче Евро-2012 уступила команде Италии в серии пенальти.