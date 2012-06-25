Ирина Шейк и Бар Рафаэли поссорились из-за Криштиану Роналду

Красавчик Криштиану Роналду стал причиной ссоры подруг-моделей Ирины Шейк и Бар Рафаэли. После матча Португалии с Чехией на Евро-2012 Бар написала на своей страничке: "Единственное, о чем я могу думать, когда вижу Роналду, – что его гель нужно объявить вне закона". Невеста Криштиану, с которой он собирается пожениться после Евро-2012, тут же заступилась за любимого. - Ненависть – это плохо, тебе нужно научиться любить! – ответила Ирина Шейк. Рафаэли попыталась закончить ссору спокойно: "Я люблю и тебя, и твоего бойфренда. Но я не люблю гель для волос!". В общем, пока мужчины играют в футбол, знаменитые женщины следят за их прическами.