Супруга Мурси не хочет быть "первой леди"

Супруга избранного президента Египта Мухаммеда Мурси Нагля Махмуд не хочет, чтобы ее называли "первой леди Египта". "Нет никакой первой леди Египта, есть только первая слуга Египта", - сказала Нагля, слова которой цитирует официальный сайт ассоциации "Братьев-мусульман". Супруга избранного главы государства уточнила, что к ней можно обращаться как "мать Мухаммеда" (по имени старшего сына), "сестра Нагля" или "хаджа" (почетное обращение к мусульманке, совершившей паломничество к исламским святыням в Саудовской Аравии). Нагля родилась в 1962 году. Нагля вышла замуж за Мухаммеда Мурси, своего двоюродного брата, в 1979 году, у них пять детей. Нагля некоторое время была активисткой ассоциации "Братья-мусульмане", работала в США, где занималась благотворительностью. По образованию супруга египетского президента синхронист-переводчик. Источник