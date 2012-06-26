Многие девушки ищут себе идеального принца, но Рэйчел МакАдамс предпочитает мужчин с легкими изъянами. {-1} "Думаю, недостатки это хорошо, - говорит Рэйчел. - Люди имею право на недостатки, иначе было бы скучно. Разногласия тоже хорошо - можно взглянуть на мир глазами другого. Думаю, мы отправлены сюда учиться друг у друга". Рэйчел рассказала, что она верит в любовь с первого взгляда, но у нее и Майкла Шина все было совсем иначе: "Мы не встречались, пока работали вместе. Мы стали хорошими друзьями, а это, на мой взгляд, отличное начало. Нам очень повезло, что работа над фильмом Вуди Аллена проходила в Париже. Это было восхитительно. И для нас не перекрывали улицы. Мы были частью парижской жизни, только с доступом в Живерни и сад Родена".