Жена Алана Бадоева подает на развод

Телеведущая Жанна Бадоева в ближайшее время собирается развестись со своим мужем, клипмейкером Аланом Бадоевым. Эту информацию подтвердили достоверные источники. Слухи об их разрыве упорно бродили в светской тусовке еще в прошлом году, но тогда эти разговоры так и не получили продолжения. Друзья Жанны уверяют, что у нее давно есть молодой человек и в ближайшее время они собираются пожениться. Поговаривают, что новым супругом Бадоевой может стать режиссер из Голливуда, фотографии с ним Жанна недавно выложила на своей социальной страничке. Не без участия нового бойфренда Бадоевой предложили недавно роль в американском фильме. Говорят, на пробы картины телеведущая и полетела в Лос-Анжелес. «Как только Жанна вернется из Америки, она подаст на развод», — рассказали в окружении телеведущей. Сама Жанна на звонки не отвечает. А вот Алан на просьбу прокомментировать ситуацию лишь рассмеялся. «Такие слухи появляются регулярно. Конечно же, это неправда», — сказал Бадоев. Напомним, у Жанны уже есть старший сын Борис (13) от первого брака и совместная дочь c Бадоевым — Лолита (7). фото Сегодня