Еще одна из "ангелов" Victoria's Secret стала мамой

Модель Лили Олдридж и музыкант Калеб Фоллоуилл впервые стали родителями - у супругов родилась дочь, сообщает «Gloria Mundi», ссылаясь на ibtimes.com. Малышку, которая появилась на свет в прошлый четверг, назвали Дикси Перл. «Мама, папа и ребенок счастливы, здоровы и рады прибавлению», - сказал журналистам представитель группы Kings of Leon, в составе которой выступает Фоллоуилл. Малышка стала первым ребенком для 26-летней Олдридж и 30-летнего Фоллоуилла. Пара поженилась в Калифорнии в мае прошлого года. «Не могу дождаться момента, когда мы станем семьей, потому что она - потрясающая женщина», - признавался тогда музыкант. Лили Олдридж - американская модель, один из «ангелов» Victoria´s Secret. Калеб Фоллоуилл - вокалист и гитарист американской группы Kings of Leon.