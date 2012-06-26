Брэд Питт купил портрет Кейт Миддлтон

Ни для кого не секрет, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли симпатизируют герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. Говорят, что, когда Анджелина смотрела трансляцию свадьбы принца Уильяма, она утирала слезы от умиления, а еще Джоли планирует снять фильм о Кейт. Чтобы угодить своей супруге, актер Брэд Питт купил портрет, на котором изображены герцоги Кембриджские. Картины граффити-художника Bambi сейчас очень модны. Их покупают коллекционеры, знаменитости и бизнесмены. Недавно и Брэд Питт приобрел несколько полотен именитого граффитчика. Артист пополнил свою коллекцию живописи портретами Кейт Миддлтон и принца Уильяма, королевы Елизаветы ІІ, певицы Эмми Вайнхаус. Как сообщил источник, Брэд увидел репродукции произведений Bambi в журнале Time. Звезде мирового кинематографа настолько понравились работы граффитчика, что он тут же решил приобрести несколько полотен. В течение двух ближайших лет семья Джоли-Питт будет проживать в Великобритании, поэтому актер решил украсить свой новый дом картинами британских художников. В 2011 году Брэд Питт и Анджелина Джоли купили за $2 млн картину известного британского художника Бэнкси (Banksy), которая экспонировалась на аукционе лондонской галереи Lazarides Gallery. Отметим, что Брэд Питт старается не пропускать ни одной art-ярморки, он завсегдатай галерей современного искусства. В прошлом году актер на частном самолете специально прилетел в Базель, чтобы посетить выставку. Там он приобрел несколько картина на сумму в $60 тыс. Ими он украсил стены своего французского шато. Фото luxlux.net