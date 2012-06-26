Блейк Лайвли для Gucci: первый снимок

Пусть оценить рекламную кампанию нового парфюма Gucci, лицом которого стала Блейк Лайвли, мы пока и не можем (она появится в прессе чуть позже), но полюбоваться первым, "закадровым" снимком - вполне. Между прочим, на нем Блейк вместе с режиссером Николасом Виндингом Рефном, лауреатом Каннского кинофестиваля прошлого года за фильм "Драйв", - именно ему доверили снять рекламный ролик нового аромата (кстати, премьера этой короткометражной ленты состоится в рамках Венецианского кинофестиваля этой осенью!). Говорят, он должен получиться необычным, ведь даже местом действия мини-фильма Рефн выбрал пустыню Мохаве, что на юго-западе США. На Блейк суровые условия, кажется, не отразились: роскошная копна волос в сочетании с ярко-красной помадой делают из актрисы настоящую голливудскую диву! Что ж, значит, старания марки не пропали даром, ведь аромат Première вдохновлен эстетикой "золотого Голливуда" и должен ассоциироваться с успехом и гламуром. фото Facebook