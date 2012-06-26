Путин поднялся на Голгофу и стал на колени

Президент России Владимир Путин в ночь на 26 июня посетил главные святыни Иерусалима: побывал в Храме Гроба Господня, поднялся на Голгофу и помолился у Стены Плача. К Храму Гроба Господня российский лидер приехал на ночную службу, там его встретили настоятель Исидор и патриарх Иерусалимский Феофил Третий. Путин также поднялся на Голгофу, где стал на колени перед святынями, и спустился в пещеру, где был найден Крест распятия. Затем Путин направился к Стене Плача - главной святыни иудаизма. Его сопровождали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Президент присоединился к молитве раввинов за Россию и народы, которые ее населяют. Путину также показали подземные тоннели, которые проходят под Стеной Плача и представляют собой подземные части Храма. Фото ТСН.ua