Дэвид Духовны играет в мяч на пляже в Малибу

51-летний актер Дэвид Духовны решил воспользоваться перерывом в съемках - очередной сезон "Блудливой Калифорнии" уже закончился, а новый проект "Относительное безумие" по мотивам чеховской "Чайки" c Хелен Хант и Мэгги Грейс еще находится на стадии подготовки - и отправился на пляж. Дэвид весело проводил время, играя с мячом, и показывал окружающим, в какой хорошей форме он находится. Мы рады, что актер нашел себе компанию, так как в последнее время он часто появлялся на пляже один. В прошлом году он и его жена - актриса Теа Леони - в очередной раз взяли в паузу в своих отношениях после 14 лет брака. Начиная с 2008 года, Дэвид и Тэа сходились и расходились из-за секс-завимости Дэвида (как это напоминает его героя из сериала "Блудливая Калифорния" Хэнка Муди!), а недавно стало известно, что Теа вела фривольную смс-переписку с актером Билли Боб Торнтоном, что лишь подлило масло в огонь. ФОТО