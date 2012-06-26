Джонни Депп обнародовал неизвестные свадебные фото

На волне шумихи вокруг разрыва Джонни Деппа и Ванессы Паради, в прессу стали просачиваться все новые и новые подробности личной жизни звезд, в том числе и из прошлого. Так, появились фотографии со свадьбы Джонни Деппа. Увы, не с Ванессой: актер, как известно, был женат всего однажды (пока) и не на матери своих детей, а на Лори Энн Эллисон. Девушка была старше Деппа на пять лет, работала гримером в Голливуде и помогла своему 20-летнему возлюбленному сделать первые шаги в киноиндустрии. Принято считать, что именно Лори познакомила Джонни с Николасом Кейджем, который устроил юному актеру пробы в фильме "Кошмар на улице Вязов". С этого-то и началось восхождение на вершины славы будущего Джека-Воробья и кумира миллионов. Роман Джонни и Лори был бурным и увенчался свадьбой в 1983 году. Церемония прошла в узком кругу друзей и родных во Флориде - молодожены вряд ли могли тогда позволить себе шумное празднество. Уже через два года супруги подали на развод и расстались, тихо и мирно. С тех пор Джонни, несмотря на многочисленные романы, больше не связывал себя свадебными клятвами. ФОТО