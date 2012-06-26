На Джона Траволту подали новый иск

Обвинения сыплются на Джона Траволту как из рога изобилия. Мы уже запутались, который по счету массажист или сотрудник отеля-лайнера обвиняет актера в сексуальных домогательствах – полагаем, что и он тоже. на сей раз официальный иск против Траволты выдвинул небезызвестный нам чилиец Фабиан Занзи, обслуживающий актера и других вип-гостей в 2009 году во время круиза Royal Caribbean. Занзи обвиняет Джона Траволту в том, что тот разделся перед ним догола, приставал, а затем предлагал за молчание 12 ты. долларов. По словам обвинителя, когда он принес актеру обед в каюту, тот сказал ему: “Возьми меня, я о тебе позабочусь, пожалуйста”. Ранее, напомним, Занзи утверждал, что Джон сказал, будто у Фабиана что-то на шее, а затем разделся и попросил сделать массаж. Теперь Занзи требует компенсации за моральный ущерб и физические страдания – актер будто бы толкнул его, когда тот отказался выполнять его просьбы. Занзи также утверждает, что пожаловался начальству, однако ему не разрешили писать рапорт и продержали в удаленной каюте все 5 дней, что Траволта был на корабле. Адвокат актера традиционно отрицает все обвинения, называя их нелепыми и обвиняя Занзи в том, что он ищет свои 15 минут славы. При этом адвокат приводит комментарий компании Royal Caribbean, которая утверждает, что не увольняла Фабиана Занзи в 2009 году – он проработал на круизе до 2011 года. фото StarsLife