Блогер собрал коллекцию видео о Стиве Джобсе

Один из читателей биографии Стива Джобса Арт Матсак собрал более 250 документальных видео о нем и разместил их в биографическом порядке. По замыслу автора подборки, цель сайта tevejobsarchive.net - собрать лучшие видео о Стиве Джобсе в одном месте и дать возможность посетителям смотреть их во время чтения известной биографии Стива, написанной Вальтером Исааксон, пишет Watcher. Все видео сгруппированы по разделам биографической книги: от младенчества и до реализации планов и идей Стива Джобса. Вот, например, видео из 5 раздела, где Джобс рассказывает о ранней истории Apple в 1980 году.