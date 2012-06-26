Принц Чарльз обнародовал, сколько Кейт Миддлтон тратит на гардероб

Возможно, Кейт Миддлтон и любит покупать одежду демократичных брендов, но и экземпляры от самых известных модных дизайнеров в ее гардеробе тоже имеются. И, судя по всему, их немало. Об этом свидетельствует финансовый отчет о расходах королевской семьи. Кейт Миддлтон носит фальшивые бриллианты за $75 В гардеробе Кейт Миддлтон можно найти одежду от Zara, которая наверняка висит рядом с роскошными платьями от Jenny Packham и Alexander McQueen. Недавно принц Чарльз раскрыл широкой публике финансовые расходы своей семьи. В отчет вошли и расходы герцогини Кембриджской, которая в июне 2012 года потратила на наряды $54,5 тыс. Судя по расходам, не такая уж Кейт и экономная! Принц Чарльз выделил специальный бюджет на нужды Кейт Миддлтон, что дает ей возможность покупать все, что душе угодно. Конечно, в сравнении с расходами некоторых любительниц шопинга траты Кейт можно назвать скромными. Кстати, принц Уильям не может позволить себе оплатить все наряды жены, ведь его годовой доход составляет всего $68,5 тыс. Правда, в день своего 30-летия Уильям унаследовал $15,5 млн, которые завещала ему его мать – принцесса Диана. Но это его личный доход. Внушительная сумма, которую Кейт Миддлтон потратила на платья и аксессуары в июне 2012 года, – копейки по сравнению с расходами самого принца Чарльза. Согласно отчету, его расходы составили почти $4 млн в 2011 году. Так что «кутюрные» платья Миддлтон – капля в море для него. Между тем влияние стиля Кейт Миддлтон на британок нельзя недооценивать. Согласно исследованиям, жительницы Британии стали одеваться гораздо скромнее и сдержаннее благодаря Кейт. Кроме того, Кейт значительно обогатила казну Великобритании тем, что стала живой рекламой как демократичных, так и роскошных британских брендов. Фото like.lb.ua