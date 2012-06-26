Зоуи Дешанель нашла себе нового парня

У звезды сериала "Новенькая", успешно завершившего в мае свой первый сезон, актрисы Зоуи Дешанель наконец-то появилось время заняться своей личной жизнью. В это воскресенье на after-party после премьеры "Супер Майка" в Лос-Анджелесе актрису видели в компании 32-летнего сценариста Джейми Линдена ("Дорогой Джон", "Мы - одна команда", "Десятый год") - они держались за руки и нежно ворковали друг с другом весь вечер. В январе этого года Зоуи развелась со своим мужем и фронтменом группы Death Cab for Cutie Беном Гиббардом, за которым была замужем два года. В течение последних шести месяцев актриса ни с кем не встречалась, и в интервью журналу Marie Claire она призналась: Честно говоря, я сейчас прохожу через развод и поэтому особо не задумываюсь о новых взаимоотношениях. У меня нет времени на свидания. В прямом смысле этого слова - у меня нет времени. Пока представители актрисы никак не прокомментировали слухи об образовании новой парочки, но туманно назвали Джейми "хорошим парнем, которому нравится Зоуи". Как вам новый претендент на сердце актрисы? ФОТО